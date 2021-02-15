Taksi plakası itirafı! Gülben Ergen mezar taşına bakın ne yazılmasını istedi!

Kazancını müziğe yatırmayı tercih ettiğini söyleyen Gülben Ergen, ''Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim'' dedi.