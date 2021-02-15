Taksi plakası itirafı! Gülben Ergen mezar taşına bakın ne yazılmasını istedi!
Gülben Ergen, YouTube'da Milyon TV'deki Emel Yalçın'ın programında bomba açıklamalar yaptı.
Son zamanlarda katılıdığı programlardaki açıklamalarıyla gündem olan Gülben Ergen, bu kez bir YouTube programına katıldı. Birbirinden samimi açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çeken Ergen, iş hayatında kazandığı parayı yine işine yatırdığını söyledi.
Kazancını müziğe yatırmayı tercih ettiğini söyleyen Gülben Ergen, ''Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim'' dedi.
''Kendinle ilişki yaşar mıydın?'' sorusuna kahkaha atarak yanıt veren Ergen, ''Hayır, çok kalabalık, çok zor kadınım'' diye konuştu.
Çocuklar Gülsün Diye adında bir derneği bulunan sanatçı, ''Mezar taşına ne yazılmasını istersin?'' sorusuna da şöyle karşılık verdi:
''Çocuklar gülsün diye çok uğraştı yazılsın isterim.''