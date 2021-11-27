Takipçisinin yorumuyla küplere bindi! Armağan Çağlayan'ın verdiği yanıt olay oldu
Son yıllarda Youtube’da hazırlayıp sunduğu programla gündeme gelen Armağan Çağlayan bu sefer de takipçisine verdiği yanıtla olay oldu.
Popstar yarışma programıyla tanınan Armağan Çağlayan son yıllarda Youtube’da yaptığı programlarla gündemden düşmüyor.
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Sivri diliyle bilinen Armağan Çağlayan, dün paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan bir yoruma çok sinirlendi.
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Yaptığı programlarla televizyonun en unutulmaz yarışma programlarına imza atan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, şimdilerde aldığı kilolarla gündemde.
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Çağlayan'a takipçileri, Nerede o Popstar'daki Armağan Çağlayan şeklinde ve çok kilo aldığına dair yorumlarda bulunuyorlar.
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