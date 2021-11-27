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Takipçisinin yorumuyla küplere bindi! Armağan Çağlayan'ın verdiği yanıt olay oldu

Takipçisinin yorumuyla küplere bindi! Armağan Çağlayan'ın verdiği yanıt olay oldu

Son yıllarda Youtube’da hazırlayıp sunduğu programla gündeme gelen Armağan Çağlayan bu sefer de takipçisine verdiği yanıtla olay oldu.

Takipçisinin yorumuyla küplere bindi! Armağan Çağlayan'ın verdiği yanıt olay oldu

Popstar yarışma programıyla tanınan Armağan Çağlayan son yıllarda Youtube’da yaptığı programlarla gündemden düşmüyor.

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Takipçisinin yorumuyla küplere bindi! Armağan Çağlayan'ın verdiği yanıt olay oldu

 Sivri diliyle bilinen Armağan Çağlayan, dün paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan bir yoruma çok sinirlendi.

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Takipçisinin yorumuyla küplere bindi! Armağan Çağlayan'ın verdiği yanıt olay oldu

Yaptığı programlarla televizyonun en unutulmaz yarışma programlarına imza atan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, şimdilerde aldığı kilolarla gündemde.

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Takipçisinin yorumuyla küplere bindi! Armağan Çağlayan'ın verdiği yanıt olay oldu

Çağlayan'a takipçileri, Nerede o Popstar'daki Armağan Çağlayan şeklinde ve çok kilo aldığına dair yorumlarda bulunuyorlar. 

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