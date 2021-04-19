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Takipçisinin 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna Fulya Zenginer'den tepki!

Takipçisinin 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna Fulya Zenginer'den tepki!

Oyuncu Fulya Zenginer, kısa şortlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Zenginer, "Bacağınız kalın görünüyor" diyen bir takipçisine sessiz kalamadı.

Takipçisinin 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna Fulya Zenginer'den tepki!

Fulya Zenginer'in sosyal medya paylaşımları olay oldu. Oyuncu, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta bazı takipçilerinin, “Bacağın kalın görünüyor” yorumlarına sert çıktı.

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Takipçisinin 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna Fulya Zenginer'den tepki!

52 kiloda olduğunu söyleyen Zenginer, 47 kilo olduğu dönemdeki karesini yayınlayarak, “O zaman öyle bir çabam ve motivasyonum vardı ama şu an yok” diye yazdı.

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Takipçisinin 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna Fulya Zenginer'den tepki!

Her zaman spor yaptığını belirten oyuncu, “Kendimi fotoşoplayıp size başka göstermek gibi bir kaygım yok. Benim olayım pahalı olmayan kıyafetleri güzel kombinlemek” dedi.

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Takipçisinin 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna Fulya Zenginer'den tepki!

Zenginer, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

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