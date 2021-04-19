Takipçisinin 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna Fulya Zenginer'den tepki!
Oyuncu Fulya Zenginer, kısa şortlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Zenginer, "Bacağınız kalın görünüyor" diyen bir takipçisine sessiz kalamadı.
Fulya Zenginer'in sosyal medya paylaşımları olay oldu. Oyuncu, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta bazı takipçilerinin, “Bacağın kalın görünüyor” yorumlarına sert çıktı.
52 kiloda olduğunu söyleyen Zenginer, 47 kilo olduğu dönemdeki karesini yayınlayarak, “O zaman öyle bir çabam ve motivasyonum vardı ama şu an yok” diye yazdı.
Her zaman spor yaptığını belirten oyuncu, “Kendimi fotoşoplayıp size başka göstermek gibi bir kaygım yok. Benim olayım pahalı olmayan kıyafetleri güzel kombinlemek” dedi.
Zenginer, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.