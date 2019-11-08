Takipçisine cevabı yapıştırdı Ece Erken mini şortunun eleştirilmesine çok kızdı

Takipçisinin bu yorumuna sinirlenen Ece Erken'in tepkisi sert oldu. Erken, takipçisine, ''Nurten Hanım bu fotoğrafta buna dikkat ediyorsanız akıl verecek durumda değilsiniz demektir. Takipten çıkın. Ahlakınıza uygun sayfalarda gezinin. Yazın çekilmiş fotoğrafımı paylaşırken size hesap vermeyeceğim tabii ki. Sevgiler…'' yazdı.