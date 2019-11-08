Takipçisine cevabı yapıştırdı Ece Erken mini şortunun eleştirilmesine çok kızdı
Ece Erken, sosyal medyaya yüklediği mini şortlu fotoğrafı eleştirilince takipçisine yanıtı geciktirmedi.
Beyaz Tv'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken, sosyal medyada geçtiğimiz gün yaz aylarından kalma bir fotoğraf paylaşarak Instagram'ın 'tbt' akımına uyum sağladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlünün fotoğrafına gelen bir yorum ise Erken'i çok sinirlendirdi.
Yaz aylarında Çeşme'de oğlu Eymen ile çekildiği fotoğrafı ''Tbt Çeşme'' notuyla paylaşan Ece Erken'in mini şortu dikkatleri üzerine çekince bir takipçisi, ''Azıcık giyinseydin keşke Ece'' yorumunu yaptı.
Takipçisinin bu yorumuna sinirlenen Ece Erken'in tepkisi sert oldu. Erken, takipçisine, ''Nurten Hanım bu fotoğrafta buna dikkat ediyorsanız akıl verecek durumda değilsiniz demektir. Takipten çıkın. Ahlakınıza uygun sayfalarda gezinin. Yazın çekilmiş fotoğrafımı paylaşırken size hesap vermeyeceğim tabii ki. Sevgiler…'' yazdı.
Peki, Ece Erken kimdir?
1 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğdu. Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı.