Takipçisine attığı mesaj Berkay Şahin'in başını derde soktu: Seni nasıl...
Son olarak 'Yeter Ki Sen İste' şarkısıyla adından söz ettiren Berkay Şahin'in takipçisine attığı mesaj başına dert açtı.
2016 yılında sanatçı Berkay Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Ada ile dünya evine girmişti. 2017 ve 2019 yıllarında çocuklarını kucağına alan Şahin ailesi sık sık Arda Turan ile aralarındaki dava yüzünden magazin gündemine geliyordu.
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Pop müziğin sevilen ismi Şahin'in başı bu kez sosyal medya hesabından attığı mesaj yüzünden derde girdi.
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39 yaşındaki Şahin geçen yıl Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı.
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Paylaşımına yorum yapan Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi,
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