Takipçisi Demet Akalın'ı çileden çıkardı! Akalın takipçisine dava açıyor
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü.
Demet Akalın, bir twitter kullanıcısının "Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun" mesajını görünce çileden çıktı. Akalın mesaja, "Namusumla dalga geçirmem" diyerek sert çıktı.
Bir Twitter kullanıcısı, Demet Akalın kendisine mesaj atmış gibi photoshop yaptı. Kurgu olduğu anlaşılan mesajda "Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun" yazıyordu.
Demet Akalın kendi ağzından atılmış gibi yayınlanan mesajı görünce açtı ağzını yumdu gözünü.
Akalın, takipçisine, ''Savcılığa gidince de aynı delikanlılığı bekliyor avukatım!! Sakın şaka yaptımla yırtarım sanma güzel bir de tazminat davası açıcam sana!! Seni terbiyesiz!!!'' diyerek sözlerine devam etti.