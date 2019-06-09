Takipçisi Demet Akalın'ı çileden çıkardı! Akalın takipçisine dava açıyor

Bir Twitter kullanıcısı, Demet Akalın kendisine mesaj atmış gibi photoshop yaptı. Kurgu olduğu anlaşılan mesajda "Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun" yazıyordu.