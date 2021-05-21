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Takipçilerinin kalbine indiriyordu! Serenay Sarıkaya Instagram'ı resmen salladı

Takipçilerinin kalbine indiriyordu! Serenay Sarıkaya Instagram'ı resmen salladı

Serenay Sarıkaya, üstünü giydiği anları tek tek fotoğraflattı, Instagram'a yükledi. Takipçileri, yorum yağmuruna tuttu.

Takipçilerinin kalbine indiriyordu! Serenay Sarıkaya Instagram'ı resmen salladı

Son zamanlarda kendisinden yaşça büyük kişilerle özel hayatını şekillendiren Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin aklını başından aldı. Televizyon ekranlarında görünmese de hayranlarıyla sosyal medyada buluşan Sarıkaya, son paylaşımlarıyla ortalığı salladı.

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Takipçilerinin kalbine indiriyordu! Serenay Sarıkaya Instagram'ı resmen salladı

Bu sene ve geçtiğimiz sene tatilden tatile koşan Sarıkaya, yine bir tatil esnasında çekildiği pozlarını Instagram'a yükledi. Sarıkaya'nın üstünü giyerken çekilmiş pozu ise takipçilerine ''Kalbime iniyordu'' dedirtti.

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Takipçilerinin kalbine indiriyordu! Serenay Sarıkaya Instagram'ı resmen salladı

 Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraflar başta arkadaşları olmak üzere takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Takipçilerinin kalbine indiriyordu! Serenay Sarıkaya Instagram'ı resmen salladı

Güzel oyuncu, bu fotoğrafları sayesinde yarım milyon beğeni topladı.

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