Takipçileri inanamadı! Enes Batur Tulu Bacı ile evleniyor!
Enes Batur, sosyal medyadan paylaştığı davetiye fotoğrafı ile 22 Mayıs'ta evleneceğini duyurdu.
Ünlü Youtube fenomeni Enes Batur, sevgilisi Tulu Bacı ile evleneceğini açıkladı. 21 yaşındaki Youtuber, Enes Batur verdiği haberle takipçilerini şaşırttı. Evleneceğini duyuran Batur, nikah davetiyesini paylaştı.
Enes Batur, ''Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım'' diyerek Instagram hesabından davetiyesini paylaştı. Takipçileri Batur'un evleneceğine inanmakta zorluk çekti. Batur'un yeni filminin çekimlerinden bir sahne olduğunu iddia eden takipçileri de oldu.
Batur'un vizyon öncesi 'filminin reklamını yaptığı' gelen yorumlar arasında. Batur, smokinli fotoğraflarını da paylaştı.
Enes Batur kimdir?
Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı.