Takip edip tecavüz etmeye kalkışsa... Kısmetse Olur Yağmur Koçak’a 18 ay hapis şoku! Cezaya isyan etti
'Kısmetse Olur' yarışmacıları program bittikten sonra da zaman zaman gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de favori gelin adayları arasında gösterilen Yağmur Koçak. Şimdilerde rap şarkılarıyla ünlenen ve 'Hanımefendi' lakabıyla tanınan Koçak, hapis cezasıyla şok odlu.
İzmir’de 28 Mayıs 2018’de Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde memur olarak görev yapan Ahmet Hamdi G., hastanede tedavi gören babasının yanında kalan Yağmur Koçak’ın kendisine saldırıp hakaret ettiğini iddia ederek dava açtı.
Yapılan yargılama sonucunda kliplerinde ‘Hanımefendi’ ismini kullanan Yağmur Koçak, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 18 ay hapis cezası verildi.
İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren müşteki Ahmed Hamdi G., Yağmur Koçak’ın babasınnın hastanede tedavi gördüğünü belirtti.
Ahmed Hamdi G., “Sanığın babasının talebi üzerine oksijen saatini değiştirdim. Babası benden oksijenin seviyesini yükseltmemi isteyince, ben de ona ‘buna doktor karar verir, ben yapamam’ dedim." ifadelerini kullandı.