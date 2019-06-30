Takıntıları yüzünden ölümden dönen İrem Derici artık selülitlerini bile dert etmiyor! Selülit şov!
Bodrum'da tatil yapan şarkıcı İrem Derici, bikinili objektiflere takıldı. Derici'nin selülitleri ise çok konuşuldu.
Bir dönem Arpa diyeti yaptığı iddia edilen ve aşırı kilo kaybından dolayı yoğun bakıma kaldırılan İrem Derici şimdilerde selülitli haliyle magazin gündemine oturdu.
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2017 yılında sıkı bir diyete giren hatta sağlığından olan ünlü şarkıcı İrem Derici, son günlerde eski kilosuna ve sağlığına kavuştu. Yaz tatili için kendini Bodrum'a atan İrem Derici, Bodrum Root adlı mekanda objektiflere takıldı.
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Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen şarkıcı, "Denize girmeyeceğim, beni selülitli yakalayamazsınız" demesine rağmen başarılı olamadı.
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Aldığı tedbirlere rağmen fotoğraflarının çekilmesine engel olamayan Derici, çareyi Instagramhesabından "Bu sezon da selülit şov benden... Eskiden çok takardım kafama ama artık aşırı umurumda değil" notunu yazdı.
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