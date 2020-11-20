Takım elbiseli seyyar satıcı Trabzon'da sembol oldu tek bir nedeni var lakap bile taktılar

Gurur duyduğu işini, temiz ve saygılı şekilde yaptığını anlatan Tuncay Öztürk, "İlçede 2016 yılından beri bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu işten temin ediyorum. Bunu yaparken kılığımıza, kıyafetimize, temizliğimize, hijyenimize azami ölçüde özen gösteriyorum. Takım elbiseyle seyyar satıcılık yapmak çok alışılagelmiş bir durum olmadığından insanların dikkatini çekiyor. " diye konuştu.