Takım elbiseli seyyar satıcı Trabzon'da sembol oldu tek bir nedeni var lakap bile taktılar
TRABZON'da Tuncay Öztürk (46) takım elbise ve kravatıyla 4 yıldır ürettiği tatlılarını seyyar arabasının başında satıyor.
Sürmene ilçesinde tatlı ustası Tuncay Öztürk, evinde oluşturduğu imalathanesinde ürettiği halka tatlılarını satarak geçimini sağlıyor. İlçede ‘kravatlı tatlıcı’ olarak tanınan Tuncay Öztürk, takım elbise ve kravatıyla halka tatlılarını özenle dizdiği seyyar tezgâhında sokak sokak gezerek satıyor.
4 yıldır her sabah ütülü takım elbise giyip, tıraş olarak tezgâhının başına geçen Öztürk, müşterililerinin yanı sıra ilçeye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. İlçede kimileri, tatlı satın aldığı Öztürk’le anı fotoğrafı çektiriyor.
Nedeni işine duyduğu saygı: Yazın açık, kışın ise koyu renk takım elbise giymeyi tercih eden tatlıcı Öztürk, salgın tedbirleri kapsamsında hijyen kurallarına da son derece önem veriyor. Takım elbisesiz tezgâhının başına geçmeyen Öztürk, nedenini işine duyduğu saygı olarak nitelendiriyor.
Gurur duyduğu işini, temiz ve saygılı şekilde yaptığını anlatan Tuncay Öztürk, "İlçede 2016 yılından beri bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu işten temin ediyorum. Bunu yaparken kılığımıza, kıyafetimize, temizliğimize, hijyenimize azami ölçüde özen gösteriyorum. Takım elbiseyle seyyar satıcılık yapmak çok alışılagelmiş bir durum olmadığından insanların dikkatini çekiyor. " diye konuştu.