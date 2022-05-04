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Tahrik ediyor Cübbeli Ahmet Hoca çok seksi! 'Evli olmasa isterdim' dedi: İğrenç olayı Seyhan Soylu itiraf etti

Tahrik ediyor Cübbeli Ahmet Hoca çok seksi! 'Evli olmasa isterdim' dedi: İğrenç olayı Seyhan Soylu itiraf etti

Son günlerin gündemden düşmeyen ismi Seyhan Soylu , nam-ı diğer Sisi, katıldığı YouTube programında birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı.

Tahrik ediyor Cübbeli Ahmet Hoca çok seksi! 'Evli olmasa isterdim' dedi: İğrenç olayı Seyhan Soylu itiraf etti

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Sisi lakaplı Seyhan Soylu oldu.

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Tahrik ediyor Cübbeli Ahmet Hoca çok seksi! 'Evli olmasa isterdim' dedi: İğrenç olayı Seyhan Soylu itiraf etti

Çocukluk yıllarından, aile yaşantısına kadar birçok konudan bahseden Soylu, çift cinsiyetli olduğunu ve 13 yaşında hormon tedavisi aldığını söyledi.

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Tahrik ediyor Cübbeli Ahmet Hoca çok seksi! 'Evli olmasa isterdim' dedi: İğrenç olayı Seyhan Soylu itiraf etti

Ailesinde hep göçmenlerin olduğunu söyleyen Soylu, "2 ablam var, çocukluğum da hiç travmatik değil. İstanbul Samatya doğumluyum. Orası bir kültür mahallesidir." dedi.

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Tahrik ediyor Cübbeli Ahmet Hoca çok seksi! 'Evli olmasa isterdim' dedi: İğrenç olayı Seyhan Soylu itiraf etti

"Samatyalı olmaktan çok gurur duyarım" diyen Soylu "Ayda 1-2 kez muhakkak Samatya'ya giderim. Kapalıçarşı'da çıraklık yaptığım ustalarımla da görüşmeye devam ediyorum." diye konuştu.

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