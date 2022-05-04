Tahrik ediyor Cübbeli Ahmet Hoca çok seksi! 'Evli olmasa isterdim' dedi: İğrenç olayı Seyhan Soylu itiraf etti
Son günlerin gündemden düşmeyen ismi Seyhan Soylu , nam-ı diğer Sisi, katıldığı YouTube programında birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Sisi lakaplı Seyhan Soylu oldu.
Çocukluk yıllarından, aile yaşantısına kadar birçok konudan bahseden Soylu, çift cinsiyetli olduğunu ve 13 yaşında hormon tedavisi aldığını söyledi.
Ailesinde hep göçmenlerin olduğunu söyleyen Soylu, "2 ablam var, çocukluğum da hiç travmatik değil. İstanbul Samatya doğumluyum. Orası bir kültür mahallesidir." dedi.
"Samatyalı olmaktan çok gurur duyarım" diyen Soylu "Ayda 1-2 kez muhakkak Samatya'ya giderim. Kapalıçarşı'da çıraklık yaptığım ustalarımla da görüşmeye devam ediyorum." diye konuştu.