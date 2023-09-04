Tahminler belli oldu, tüm hesaplar yapıldı! İşte emeklilerin alacağı en düşük maaş
2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde memur yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler emekli zammına çevrildi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Emekli vatandaşlara yapılacak zam oranında enflasyon detayı dikkat çekti. Peki emekli maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? İşte tüm detaylar...
Memur maaşlarına yapılacak 2 yıllık zam oranının belirlenmesinin ardından sırada emekli zamlarına geldi. Milyonlarca emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Zam oranı için çalışmalar devam ederken, detaylar da belli olmaya başladı. Emekli vatandaşlara yapılacak zamda enflasyon detayı dikkat çekti. İşte emekli zammının detayları...
Sabah'ın haberine göre; Memur zammının ardından gözler milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylıklarında yapılacak artışa çevrildi. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor. Emeklilere yapılacak ilave artışın Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Merkez Bankası'nın yılsonu tahminine göre enflasyon yüzde 62 olursa Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 35.25 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekliler yüzde 35.25'lik artışı cebine koymuş bulunuyor.