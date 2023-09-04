Tahminler belli oldu, tüm hesaplar yapıldı! İşte emeklilerin alacağı en düşük maaş

Memur maaşlarına yapılacak 2 yıllık zam oranının belirlenmesinin ardından sırada emekli zamlarına geldi. Milyonlarca emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Zam oranı için çalışmalar devam ederken, detaylar da belli olmaya başladı. Emekli vatandaşlara yapılacak zamda enflasyon detayı dikkat çekti. İşte emekli zammının detayları...