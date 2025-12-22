Tahliye sonrası Melisa Döngel'in yaptığı o açıklama sosyal medyayı çalkaladı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Melisa Döngel, saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada basında yer alan ''yurt dışında olduğu ve kendisine ulaşılamadığı'' yönündeki iddialara karşılık verdi. Bakın neler söyledi...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Melisa Döngel, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Ünlü oyuncu, hakkında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Aralık'ta başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, Melisa Döngel yurt dışında bulunduğu için adresinde bulunamamıştı.
Ünlü oyuncu, kısa süre önce Türkiye'ye dönerek Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerini verdikten sonra serbest bırakıldı.
Döngel, yaşanan sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oyuncu, son günlerde hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Basında hâlâ yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.