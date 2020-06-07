Taha Duymaz'ın söylediği sözler başını yaktı! Instagram hesabı kapatıldı

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde ikamet eden Taha Duymaz'ın küçük mutfağında çektiği yemek videolarıyla üne kavuşan Taha Duymaz'ın 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Taha'yı destekleyenler olduğu kadar da insanların duysunu sömürdüğünü söyleyenlerde var.