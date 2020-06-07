Taha Duymaz'ın söylediği sözler başını yaktı! Instagram hesabı kapatıldı
Yemek yaptığı videoları Instagram'da paylaşan ve 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Taha Duymaz, bir takipçisine ettiği hakaretten dolayı 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı.
Hatay'ın Yayladağ ilçesinde ikamet eden Taha Duymaz'ın küçük mutfağında çektiği yemek videolarıyla üne kavuşan Taha Duymaz'ın 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Taha'yı destekleyenler olduğu kadar da insanların duysunu sömürdüğünü söyleyenlerde var.
İnsanların duygusunu sömürdüğünü iddia edilen Duymaz, yoğun eleştiriler sonrası sinirlerine hakim olamadı ve geçtiğimiz gün Instagram açtığı canlı yayında gelen yorum üzerine takipçisine hakaret etti.
"Hakareti sonrası hesabı kapatıldı": Taha'nın hakareti sonrası hesap çok sayıda kişi tarafından şikayet edildi. Şikayet sonrası 1 milyon takipçiye sahip olan hesap, kapatıldı.
"Herkesten özür diledi": Taha Duymaz, hesabının kapatılmasından sonra çektiği bir videoda üzüntüsünü dile getirdi ve herkesten özür dilediğini ifade etti.