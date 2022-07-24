Taha Duymaz'ın estetikle başı dertte! Şimdi de kulaklarını yaptırdı, son hali şok etti

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve hala konuşulmaya devam eden 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, yine estetik yaptırdı. Burnuna yaptırdığı estetik sonrasında bambaşka birine dönüşen Duymaz, bu sefer kötü olduğunu düşündüğü ve herkesin dalga geçtiğini söylediği kulaklarını yaptırdı. Bakın Duymaz'ın son hali nasıl...