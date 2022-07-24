Taha Duymaz'ın estetikle başı dertte! Şimdi de kulaklarını yaptırdı, son hali şok etti
Eski mutfağında yaptığı yemekleri sosyal medya hesabı üzerinden insanlarla paylaşan ve ünlülerin de desteğiyle milyonlarca takipçiye ulaşıp dudak uçuklatan kazançların kapısını açan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda burnuna yaptırdığı estetikle tanınmaz bir hal almıştı. Şimdi ise diğer takıntısı olan kulaklarını yaptırdı, görenler ''eski hali daha güzeldi'' dedi. Bakın Taha Duymaz estetikle ne hale geldi...
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve hala konuşulmaya devam eden 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, yine estetik yaptırdı. Burnuna yaptırdığı estetik sonrasında bambaşka birine dönüşen Duymaz, bu sefer kötü olduğunu düşündüğü ve herkesin dalga geçtiğini söylediği kulaklarını yaptırdı. Bakın Duymaz'ın son hali nasıl...
Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen fenomen Taha Duymaz bu sefer de kulak estetiği yaptırdı. Duymaz son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Kulaklarına da estetik yaptırdın mı?" sorusunu yanıtlayan Duymaz, "Hayır kulak bandı kullanıyorum" yanıtını vermişti. Duymaz son olarak kulak estetiği de yaptırdı.
Geçirdiği operasyon hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Duymaz, "Arkadaşlar günaydın nasılsınız? Paylaşım yapamadım çünkü dün küçük bir operasyon geçirdim, kulak estetiği oldum. Çok güzel geçti çok da güzel oldu.