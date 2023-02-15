Taha Duymaz muamması! Öldü diyen de var yaşıyor hepsi oyun diyen de....
Yemek videoları ve son zamanlardaki değişimi ile dikkat çeken Taha Duymaz Hatay'daki evinde ailesi ile enkaz altında kaldı. Hala son durumu hakkında net bilgi bulunmayan Taha Duymaz'ın yaşadığını söyleyenler de var, depremin 2. gününde cesedinin enkaz altından çıkarıldığını söyleyen de var. İşte son gelişmeler
Çektiği yemek videoları ile geniş bir kitleye adını duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da enkaz altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, kardeşleri Melek ve Taha'nın halasının evinde enkaz altında kaldığını duyurmuştu.
CZN Burak'ın çabaları ve çağrıları sayesinde, Taha'nın olduğu bölgeye vinç gelirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Olayın ilk gününden itibaren olay hakkında açıklama yapan Dilan Polat "Ben Taha'nın öldüğünü düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu. Taha'nın ablası Semiha Duymaz sosyal medyada yer alan 'Taha öldü ama saklanıyor' iddialarına karşı isyan etti. İşte, Taha Duymaz hakkındaki son durum...
aha Duymaz, depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da kardeşiyle ve halasıyla birlikte göçük altında kaldı. Üzücü haberi genç fenomenin ablası Semiha Duymaz verirken Dilan Polat, Taha için seferberlik ilan etmişti. Duymaz'ın bulunduğu bölgeye vinç getiren CZN Burak, olay yerinden an be an açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayılan'Taha Duymaz öldü ama saklanıyor' iddialarını yalanlayan Semiha Duymaz sosyal medya hesabından isyan etti.
Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.