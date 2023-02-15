Taha Duymaz muamması! Öldü diyen de var yaşıyor hepsi oyun diyen de....

CZN Burak'ın çabaları ve çağrıları sayesinde, Taha'nın olduğu bölgeye vinç gelirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Olayın ilk gününden itibaren olay hakkında açıklama yapan Dilan Polat "Ben Taha'nın öldüğünü düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu. Taha'nın ablası Semiha Duymaz sosyal medyada yer alan 'Taha öldü ama saklanıyor' iddialarına karşı isyan etti. İşte, Taha Duymaz hakkındaki son durum...