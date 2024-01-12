Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

“Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum”

Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, “Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz.