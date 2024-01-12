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Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Türkiye Taha Duymaz'ı yemek videolarıyla tanıdı. Ancak 6 Şubat'taki deprem onu da aramızdan aldı. 19 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren anne Meryem Duymaz'ın sözleri ise herkesi ağlattı. Meryem Duymaz, "Taha öldükten sonra buradan başka yerden uyuyamıyorum" diyerek yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı.

Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve görüntülerini milyonlarca insan izleyen 19 yaşındaki Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanmış ve hayatını kaybetmişti.

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Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Genç fenomenin ölümü ülkede birçok insanı üzmüş ve kardeşleriyle yan yana Yayladağı ilçesi Güveççi Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedilmişti. Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen anne Meryem Duymaz, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. 

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Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Mezarlığı her gün ziyaret eden Duymaz, evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamıyor. Anne Duymaz’ın depremden bu yana Taha’nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor olması da yürekleri dağlıyor.

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Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

“Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum”

Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, “Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. 

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