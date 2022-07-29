TAG otoyolu trafiğe açıldı mı? TAG otoyolunda son durum ne, atık temizlendi mi?
GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) ulaşıma kapanmıştı. Yaklaşık 24 saattir süren çalışmalar neticesinde yoldaki atığın büyük kısmı temizlendi. Peki TAG otoyolu trafiğe açıldı mı? TAG otoyolunda son durum ne, atık temizlendi mi? İşte TAG otoyolunda son durum ve gelişmeler...
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atığın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu trafiğe kapatmasının ardından başlayan ve yaklaşık 24 saattir süren çalışmalar neticesinde yoldaki atığın büyük kısmı temizlendi. Havadan da görüntülenen çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyolun trafiğe açılması bekleniyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı ve Kuzey gişeleri arasındaki bir kısmı kaplayan ve yolun trafiğe kapanmasına neden olan atık çamuru temizleme çalışmaları yaklaşık 24 saattir devam ediyor.
30 civarındaki iş makinesinin desteğiyle devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen temizleme çalışmaları sonucunda otoyolda ulaşımı durduran atık çamur büyük bir oranda temizlendi.
Çalışmalar havadan görüntülendi
Karayolları Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait iş makinelerinin desteğiyle süren çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken otoyoldaki atığın büyük bir kısmı tahliye edildi. Atık çamurun siyaha bürüdüğü otoyoldaki şeritler çalışmaların ardından tekrardan gözle görülmeye başlandı.