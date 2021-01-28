'Tacizlere altı ay katlanabildim' deyip anlattı! Halil Sezai Exxen'de Katarsis'e içini döktü

Cezaevi sonrası Sezai "Medya gücünü eline geçiren herkes algıları istediği gibi yönetebiliyor. Yaptırtmak istediği ve göstermek istediği her şeyi rahatlıkla yansıtabiliyor. Bu benim cezaevinden çıktıktan sonra katıldığım ilk program" şeklinde konuştu.