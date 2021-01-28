'Tacizlere altı ay katlanabildim' deyip anlattı! Halil Sezai Exxen'de Katarsis'e içini döktü
41 yaşındaki Halil Sezai, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Katarsis programına konuk oldu. Cezaevi sonrası ilk kez konuşan Sezai olay oldu.
67 yaşındaki komşusunu darp etmekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, Gökhan Çınar'ın 'Exxen'de yayınlanan 'Katarsis' programına konuk oldu. Sezai programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
45 gün cezaevinde kalan 41 yaşındaki şarkıcı, komşusu Hüseyin Meriç ile yaşadığı darp olayına ilişkin kamuoyundaki tepkilere ilgili ilk kez konuştu.
Cezaevi sonrası Sezai "Medya gücünü eline geçiren herkes algıları istediği gibi yönetebiliyor. Yaptırtmak istediği ve göstermek istediği her şeyi rahatlıkla yansıtabiliyor. Bu benim cezaevinden çıktıktan sonra katıldığım ilk program" şeklinde konuştu.
Cezaevinde kimsenin gelmediğini söyleyen Sezai "45 günlük cezaevi süreci geçirdim. Bu süreçte kimse yanıma gelip 'hayırdır ne oldu sana?' diye sormadı." dedi.