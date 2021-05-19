'Tacize uğradım' deyip Mischa Barton setteki iğrenç olayı itiraf etti! Hayatı altüst oldu

Bir döneme damgasını vuran The O. C. adlı diziyle şöhreti bulan Mischa Barton, diziden neden ayrıldığını anlattı. 35 yaşında olan Barton, dizinin setinde zorbalık ve tacize uğradığını ve ne oyuncu arkadaşlarının ne de kamera arkası ekibin kendisini koruduğunu açıkladı.