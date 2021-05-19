'Tacize uğradım' deyip Mischa Barton setteki iğrenç olayı itiraf etti! Hayatı altüst oldu
Ünlü oyuncu Mischa Barton, bir dönem rol aldığı "The O. C." adlı dizinin setinde yaşadıklarını itiraf etti.
Bir döneme damgasını vuran The O. C. adlı diziyle şöhreti bulan Mischa Barton, diziden neden ayrıldığını anlattı. 35 yaşında olan Barton, dizinin setinde zorbalık ve tacize uğradığını ve ne oyuncu arkadaşlarının ne de kamera arkası ekibin kendisini koruduğunu açıkladı.
Bir dönem kötü alışkanlıkları, ruhsal sorunları, inişli- çıkışlı özel hayatıyla gündemde olan Mischa Barton, E! News'e konuştu.
Bir süredir eskisinden daha sakin bir hayat sürdüren Mischa Barton, setteki bir grup erkek tarafından sürekli olarak tacize uğramanın kendisini diziden ayrılmaya yönlendirdiğini anlattı.
Barton "Kamera arkasında olup bitenler hakkında konuşmak beni her zaman utandırdı. Her zaman özel hayatımı gözlerden uzak tutmak istedim ve insanların duygularından her zaman haberdarım" diye konuştu.