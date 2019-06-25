Tacizden tutuklandı ifadesinde 'yok artık' dedirtti

"Kızların bana ilgi duyduğunu sandım"

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nuri D., kızlardan birinin kendisini gülüp, ilgi duyduğunu sandığını öne sürdü. Avukat istemeden kendi savunmasını yapan Nuri D., "O gün alt geçidin orada oturuyordum. İsmini bilmediğim iki kız yanımdan geçti. Kızlardan biri yüzüme baktı. Kız bana gülüyor sandım. Ben de onu takip etmeye başladım. 500 metre takip ettim. Hızlıca yürüyerek önlerine geçtim. Bir anlık kızların bana ilgi duyduğunu sandım. Kızların yanında o şekilde geçtim, kızlar beni gördüler; ama tepki vermediler. "