Tacizciyle hayatı kabusa döndü video yayınladı! Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti
sapığı tekrar ortaya çıktı. Savcı Leyla rolü ile üne kavuşan 38 yaşındaki oyuncu
Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla rolüyle tanınan Çiğdem Batur'un şimdilerde Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programının sunuculuğunu yapıyor. Bir süredir başı sapığı ile dertte olan Batur, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini taciz eden şahıs hakkında videolu açıklama yaptı.
Yaşananları anlatan ve isyan eden Batur'un videosu kısa sürede 200 bin izlenme ve 500'ü aşkın yorum aldı.
Davayla ilgili bilgi veren Batur "4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı. İsmi Erdinç olan bir şahsın soyadını veremiyorum çünkü hala dosya mahkemede olduğu için." dedi.
Yaşananları anlatan Batur "Erdinç isimli şahsın beni, ailemi, çevremi taciz ederek, gerek cep telefonlarıyla, gerek mesajlarıyla, gerek aramalarıyla daha sonra işi ilerletip benim evime çiçekler, benzeri bir takım hediyeler yollayarak aynı şekilde benim tiyatro oyunları ama gelip, her oyuna bilet alıp, Twitter'dan 'İşte şimdi şu koltukta oturuyorum, seni izliyorum gözüm üzerinde' diyerek yazdığı taciz mesajlarıyla birlikte biz bir dava açmıştık." ifadelerini kullandı.