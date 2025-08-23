Taciz skandallarına bir ifşada Aslıhan Gürbüz'den! Sanat dünyasında neler oluyor?

HAPİS CEZASIYLA SONUÇLANDI

Gizem Güçlü, yaşadığı bu ağır dijital istismar sonrası yaklaşık savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Dosyada yargılanan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun hakkında 12 Kasım 2021'de görülen son duruşmada karar verildi. Mahkeme, Uygun'un TCK 136/1 maddesi uyarınca 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçunu işlediğine hükmetti. Sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

ALDIĞI CEZAYI PAYLAŞTI

Gizem Güçlü, yaşananları sosyal medya hesabından şu sözlerle kamuoyuna duyurdu, "Kanıtlar doğrultusunda, yaklaşık 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan yaklaşık 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."