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Taciz skandalı! Kıyafetleri yoktu çığlık sesleri yükseldi: Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik sessizliğini bozdu

Taciz skandalı! Kıyafetleri yoktu çığlık sesleri yükseldi: Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik sessizliğini bozdu

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Taner karakterini canlandıran Mehmet Çelik'in tanıştığı kıza taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Görgü tanığının konuştuğu olayda Çelik'ten açıklama geldi.

Taciz skandalı! Kıyafetleri yoktu çığlık sesleri yükseldi: Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaşanan tecavüz olayının ardından bir rezalet de Çeşme'den geldi. M.C. adlı genç kız, tatil yapmak için geçtiğimiz günlerde Çeşme'ye gitti.

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Taciz skandalı! Kıyafetleri yoktu çığlık sesleri yükseldi: Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik sessizliğini bozdu

M.C. geçen pazar da DJ Mahmut Orhan'ın sahne aldığı mekana gitti. Tek başına eğlenen M.C., burada oyuncu Mehmet Çelik ile tanıştı.

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Taciz skandalı! Kıyafetleri yoktu çığlık sesleri yükseldi: Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik sessizliğini bozdu

M.C. ile  Mehmet Çelik, gecenin ilerleyen saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra kumsalda çığlık sesleri yükseldi. 

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Taciz skandalı! Kıyafetleri yoktu çığlık sesleri yükseldi: Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik sessizliğini bozdu

 Üzerinde kıyafetleri olmayan genç kız, taciz edildiğini ve çok korktuğunu söyleyip yardım istedi. 

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