Taciz rezaleti! Cinsel organını gösterdi bacağını ovdu: Erotik mesaj atan Elon Musk'ın teklifi ortaya çıktı
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından kurulan havacılık şirketi SpaceX'in, milyardere karşı ortaya atılan cinsel taciz iddiası olay oldu.
Elon Musk, kurduğu havacılık şirketi SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisine cinsel organı göstermekle suçlandı.
120
Business Insider'a göre, belgeler, adı açıklanmayan görevliye, 2018'de kendisine yönelik cinsel taciz iddiasını çözmek için dünyanın en zengin adamı tarafından 250 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) ödendiğini gösterdi.
220
Görevlinin SpaceX'in kurumsal filosunun sözleşmeli üyesi olduğu bildirildi.
320
Insider tarafından yapılan röportajlar ve edinilen belgelerde göre, Musk'ın uyarılmış haldeki cinsel organını açığa çıkardı.
420