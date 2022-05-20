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Taciz rezaleti! Cinsel organını gösterdi bacağını ovdu: Erotik mesaj atan Elon Musk'ın teklifi ortaya çıktı

Taciz rezaleti! Cinsel organını gösterdi bacağını ovdu: Erotik mesaj atan Elon Musk'ın teklifi ortaya çıktı

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından kurulan havacılık şirketi SpaceX'in, milyardere karşı ortaya atılan cinsel taciz iddiası olay oldu.

Taciz rezaleti! Cinsel organını gösterdi bacağını ovdu: Erotik mesaj atan Elon Musk'ın teklifi ortaya çıktı

Elon Musk, kurduğu havacılık şirketi SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisine cinsel organı göstermekle suçlandı. 

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Taciz rezaleti! Cinsel organını gösterdi bacağını ovdu: Erotik mesaj atan Elon Musk'ın teklifi ortaya çıktı

Business Insider'a göre, belgeler, adı açıklanmayan görevliye, 2018'de kendisine yönelik cinsel taciz iddiasını çözmek için dünyanın en zengin adamı tarafından 250 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) ödendiğini gösterdi.

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Taciz rezaleti! Cinsel organını gösterdi bacağını ovdu: Erotik mesaj atan Elon Musk'ın teklifi ortaya çıktı

Görevlinin SpaceX'in kurumsal filosunun sözleşmeli üyesi olduğu bildirildi. 

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Taciz rezaleti! Cinsel organını gösterdi bacağını ovdu: Erotik mesaj atan Elon Musk'ın teklifi ortaya çıktı

Insider tarafından yapılan röportajlar ve edinilen belgelerde göre, Musk'ın uyarılmış haldeki cinsel organını açığa çıkardı.

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