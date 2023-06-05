Taciz mesajları atan sapık cinsel organını çekip gönderdi! Şarkıcı Ecem Koyunlu suç duyurusunda bulundu
Şarkıcı Ecem Koyunlu, sosyal medyada uğradığı taciz sonrası harekete geçti. Ecem Koyunlu, Hamza D. isimli tacizciyi savcılığa şikayet etti. Ecem Koyunlu'ya taciz mesajları atan sapık cinsel organının fotoğrafını da çekip göndermiş.
Şarkıcı Ecem Koyunlu, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden Hamza D. adlı kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ecem Koyunlu, cinsel taciz suçundan 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırılan sanığa ardından 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Hamza D., sosyal medya hesabı Facebook üzerinden oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu’ya, “Canım öpeyim seni, canım sarılayım sana, canım aşkım m..... öpeyim” şeklinde taciz mesajları gönderdi.
Hamza D., ardından Koyunlu’ya cinsel organının fotoğrafını attı. Mesajlar ile fotoğrafı delil olarak sunan Ecem Koyunlu, kendisini taciz eden Hamza D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılama sonucu Hamza D., "cinsel taciz" suçundan 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.