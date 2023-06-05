Taciz mesajları atan sapık cinsel organını çekip gönderdi! Şarkıcı Ecem Koyunlu suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Ecem Koyunlu, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden Hamza D. adlı kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ecem Koyunlu, cinsel taciz suçundan 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırılan sanığa ardından 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.