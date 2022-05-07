Taciz itirafıyla şaşırttı! Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak: Çok üzülmüşsem mutlaka...
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak itiraflarıyla şaşırttı.
Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da ‘Savcı Pars’ı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, İbrahim Selim’in sunduğu ve Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu.
19 yaşına kadar Diyarbakır’da yaşayan oyuncu, “Lisede edebiyat öğretmenim sayesinde oyunculuğa başladım." ifadelerini kullandı.
Ak "Ardından Ege Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken tiyatro vardı ve ona devam ettim. Sonra İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümüne girdim” dedi.
Ak'a Selim' “Oynadığınız karakterden fazla etkilenip sokakta sözle taciz eden oldu mu?” sorusunu yöneltti.