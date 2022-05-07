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Taciz itirafıyla şaşırttı! Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak: Çok üzülmüşsem mutlaka...

Taciz itirafıyla şaşırttı! Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak: Çok üzülmüşsem mutlaka...

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak itiraflarıyla şaşırttı.

Taciz itirafıyla şaşırttı! Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak: Çok üzülmüşsem mutlaka...

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da ‘Savcı Pars’ı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, İbrahim Selim’in sunduğu ve Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu.

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Taciz itirafıyla şaşırttı! Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak: Çok üzülmüşsem mutlaka...

19 yaşına kadar Diyarbakır’da yaşayan oyuncu, “Lisede edebiyat öğretmenim sayesinde oyunculuğa başladım." ifadelerini kullandı.

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Taciz itirafıyla şaşırttı! Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak: Çok üzülmüşsem mutlaka...

Ak "Ardından Ege Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken tiyatro vardı ve ona devam ettim. Sonra İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümüne girdim” dedi. 

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Taciz itirafıyla şaşırttı! Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak: Çok üzülmüşsem mutlaka...

Ak'a Selim' “Oynadığınız karakterden fazla etkilenip sokakta sözle taciz eden oldu mu?” sorusunu yöneltti. 

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