Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e hapis şoku! Mahkeme kararını verdi cezası belli oldu

10 ay hapsi istendi

Ronay'In ifşa ettiği mesajların ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına bugün devam edildi.