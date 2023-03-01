Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e hapis şoku! Mahkeme kararını verdi cezası belli oldu
Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanması tamamlandı. Duruşmaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmadı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü sunucuya 'Tehdit' suçundan beraat, 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira para cezası ve 'Cinsel taciz' suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil-Ece Ronay davası sonuçlandı.
Mehmet Ali Erbil'in klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajlar ifşa olmuştu.
10 ay hapsi istendi
Ronay'In ifşa ettiği mesajların ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına bugün devam edildi.
Duruşmaya katılmadı
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.