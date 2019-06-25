"Taciz etti" Trump'tan ilginç yanıt: "Tipim değil"

"Taciz etti" Trump'tan ilginç yanıt: "Tipim değil"

E. Jean Carroll'un "ABD Başkanı Donald Trump tarafından taciz edildim" iddiasına "tipim değil" yanıtı geldi.

"Taciz etti" Trump'tan ilginç yanıt: "Tipim değil" - Sayfa 1

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini 20 yıl önce taciz ettiğini iddia eden ABD'li gazeteci ve köşe yazarı E. Jean Carroll’a, Trump’tan yanıt geldi.

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"Taciz etti" Trump'tan ilginç yanıt: "Tipim değil" - Sayfa 2

Trump’ın, "Tüm saygımla söylüyorum. İlk olarak, kendisi tipim değil. İkincisi, öyle bir şey asla gerçekleşmedi. Tamam, mı?" dediği belirtildi.

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"Taciz etti" Trump'tan ilginç yanıt: "Tipim değil" - Sayfa 3

Trump, daha önce taciz iddialarını defalarca yalanlamış ve Carroll ile daha önce hiç görüşmediğini dile getirmişti.

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"Taciz etti" Trump'tan ilginç yanıt: "Tipim değil" - Sayfa 4
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