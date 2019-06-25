"Taciz etti" Trump'tan ilginç yanıt: "Tipim değil"
E. Jean Carroll'un "ABD Başkanı Donald Trump tarafından taciz edildim" iddiasına "tipim değil" yanıtı geldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini 20 yıl önce taciz ettiğini iddia eden ABD'li gazeteci ve köşe yazarı E. Jean Carroll’a, Trump’tan yanıt geldi.
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Trump’ın, "Tüm saygımla söylüyorum. İlk olarak, kendisi tipim değil. İkincisi, öyle bir şey asla gerçekleşmedi. Tamam, mı?" dediği belirtildi.
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Trump, daha önce taciz iddialarını defalarca yalanlamış ve Carroll ile daha önce hiç görüşmediğini dile getirmişti.
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