Taciz anlarını bir bir anlattı Efecan Şenolsun Elit İşcan'ın arkasından sarılarak...
Yaşamayanlar setinde tacize uğradığı iddiasıyla Efecan Şenolsun'dan şikayetçi olan Elit İşcan, mahkemede tacize uğradığı anları hakimin karşısında anlattı.
Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan olayı Elit İşcan'ın, meslektaşı Efecan Şenolsun'un tacizine uğradığını anlatmasıydı. Kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürerek Efecan Şenolsun'a dava açan İşcan, bugün görülen duruşmada olay ifadelerde bulundu.
17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Şenolsun, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, kendisini savundu. Beraatini talep eden Şenolsun, şu ifadelere yer verdi:
Hakaret içerikli sözüm olmamıştır: "Yaşamayanlar dizisinin son çekimleri gece sabaha karşı gerçekleşiyordu. Hazırlıklarımızı genelde biz oyunculara tahsis edilen karavanda yaparız. Ben olay günü karavandayken mağdureye yönelik hakaret içerikli sözüm olmamıştır."
Allah belanı versin demişimdir!: "Aramızda herhangi bir gerginlikte yaşanmamıştır. Dizi internette yayınlandığı için ahlaka aykırı sözler de sarf ettiğimiz oluyordu. Senaryo gereği, ‘Allah belanı versin’ şeklinde söz sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarlamışımdır. Ancak kesinlikle mağdureye yönelik değildir"