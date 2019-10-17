Taciz anlarını bir bir anlattı Efecan Şenolsun Elit İşcan'ın arkasından sarılarak...

Allah belanı versin demişimdir!: "Aramızda herhangi bir gerginlikte yaşanmamıştır. Dizi internette yayınlandığı için ahlaka aykırı sözler de sarf ettiğimiz oluyordu. Senaryo gereği, ‘Allah belanı versin’ şeklinde söz sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarlamışımdır. Ancak kesinlikle mağdureye yönelik değildir"