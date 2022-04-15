Tabutunun üzerine duvak örttüler! Gözyaşları sel oldu
GİRESUN'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen İrem Kostakoğlu gözyaşları ile son yolcuğuna uğurlandı. Acılı anne duvak örtülen kızının tabutuna sarılıp ağıt yaktı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 26 yaşındaki Kostakoğlu'nun cenazesi, Aksu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada anne Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek ağıt yaktı.
Daha sonra İren Kostakoğlu için Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.
Tabutunun üzerine çiçek bırakılan İrem Kostakoğlu'nun naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası merkeze bağlı Çiçekli köyü aile kabristanlığında defnedildi.
Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan İrem Kostakoğlu, bina girişinde Yunus Emre Albayrak (26) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Albayrak, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.