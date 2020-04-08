Tabule salatası tarifi Lübnan mutfağının gözde lezzeti!
Dillere destan lezzetleriyle bilinen Ortadoğu mutfağından hem leziz hem de doyurucu bir salata tarifiyle karşınızdayız. Gün sofralarınızda, diyet menünüzde kullanabileceğiniz bu enfes tarife bayılacaksınız.
Taze nane, maydanoz ve zeytinyağıyla harmanlanan bulgurlu tabule salatası sizi mest edecek! İşte nefis tabule salatası tarifi!
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Malzemeler:
2 demet maydanoz
1 demet taze nane
6 adet taze soğan
3 adet orta boy domates
1 çay bardağı ince bulgur
1,5 çay bardağı sıcak su
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limon suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi (arzuya göre)
1/2 çay kaşığı tuz
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Püf noktası:
İnce bulguru şişmesi için üzerini geçecek kadar sıcak su ilavesiyle, kapalı bir kapta 15-20 dakika kadar bekletin.
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Yapılışı:
Sadece bir kez yıkadığınız ince bulguru cam bir kaba alın. Sıcak su ile ıslattıktan sonra ağzını kapattığınız kapta, şişmesi için 15 dakika kadar bekletin.
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