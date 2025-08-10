Sydney Sweeney'in başı belada! Dünyaca ünlü futbolculardan mesaj yağıyor...

FUTBOLCULAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Nişanlısı ile ilişkisi sona eren Sydney Sweeney'in peşi bu kez futbolcular tarafından sarıldı. The Sun'da yer alan habere göre; Sydney Sweeney'in sosyal medya hesaplarındaki DM kutusu Premier Lig ekipleri Arsenal, Manchester United ve Liverpool'da oynayan yıldız futbolcuların mesajlarıyla dolup taştı.