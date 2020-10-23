Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş Instagram'ı salladı paylaşımları ilgi çekti

Makyözlükle başlayan oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin her basamağında başarı elde eden Suzan Kardeş, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Eğlenceli sahnesi, başarılı makyajları ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Suzan Kardeş'in bir anda kızı konuşulmaya başlandı.