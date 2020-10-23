Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş Instagram'ı salladı paylaşımları ilgi çekti
Hem makyöz hem şarkıcı olan Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş herkesin merak konusu oldu. Begüm Kardeş'in sosyal medya paylaşımları ise görenleri şaşırttı.
Makyözlükle başlayan oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin her basamağında başarı elde eden Suzan Kardeş, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Eğlenceli sahnesi, başarılı makyajları ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Suzan Kardeş'in bir anda kızı konuşulmaya başlandı.
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İngiltere’de yaşayan Begüm Kardeş sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak aktif bir kullanıcı olarak yerini alıyor.
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Annesi Suzan Kardeş’in geçtiğimiz yıl düzenlenen Kuruçeşme konserinde sahneye çıkan Begüm Kardeş vokalistlik yaptı. Yeteneğini annesinden alan Begüm Kardeş çizimleriyle de beğeni topluyor.
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Suzan Kardeş’in kızı Begüm Kardeş pozlarıyla adından söz ettiriyor. Seyahat etmeyi ve yeni keşfetmeyi seven Begüm Kardeş annesi Suzan Kardeş’le de fotoğraflarını yayınlıyor.
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