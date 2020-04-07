Suzan Kardeş annesini kaybetti duygusal paylaşımıyla duyurdu
Geçtiğimiz hafta annesi Mevlüde Kardeş'i kaybeden Suzan Kardeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle annesini istediği gibi uğurlayamadığını dile getirdi.
Makyözlükle başladığı kariyer hayatında şarkıcı ve oyuncu olarak da devam eden Suzan Kardeş, annesi Mevlüde Kardeş'i 94 yaşında kaybetti. Kardeş'in annesi 30 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde vefat etti.
Kardeş, Zeytinburnu'nda yer alan aile kabristanına defnedilen annesine sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.
Annesiyle konuştuğu bir videosunu yayınlayan Suzan Kardeş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Annem... Bir hafta önce şimdi bize veda ettin. Sen güzel gittin ama biz seni dünyanın bu haliyle hak ettiğin gibi uğurlayamadık. Hakkını helal et annem."
Suzan Kardeş'in paylaşımına Ata Demirer, İclal Aydın, Nilgün Belgün, Şebnem Ferah, Gonca Vuslateri, Deniz Seki, Ayşegül Aldinç, Betül Demir, Pınar Altuğ, Funda Arar, Armağan Çağlayan, Ziynet Sali ve Fatih Ürek gibi birçok ünlü isim baş sağlığı yorumları yaptı.