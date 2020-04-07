Suzan Kardeş annesini kaybetti duygusal paylaşımıyla duyurdu

Annesiyle konuştuğu bir videosunu yayınlayan Suzan Kardeş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annem... Bir hafta önce şimdi bize veda ettin. Sen güzel gittin ama biz seni dünyanın bu haliyle hak ettiğin gibi uğurlayamadık. Hakkını helal et annem."