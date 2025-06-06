Suudi Arabistan'dan Osimhen için dengeleri değiştirecek teklif

AL HİLAL TEKLİFİNİ ARTIRDI

İtalyan Romano'nun haberine göre; Al Hilal, Victor Osimhen için ısrarını sürdürüyor. Suudi Arabistan ekibi, Napoli'ye 70 milyon euronun üzerinde bir teklif sundu ve Osimhen'e daha yüksek bir maaş teklif etti.