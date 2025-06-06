Suudi Arabistan'dan Osimhen için dengeleri değiştirecek teklif
Galatasaray bonservesi Napoli'nin elinde bulunan Victor Osimhen'i kadrosunda tutmaya çalışırken, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den yıldız futbolcuya dudak uçuklatan bir teklif geldi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken birinci gündem konusu Victor Osimhen. Oyuncunun henüz nereye transfer olacağı belli olmazken Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal golcü oyuncu için yeni bir girişimde bulundu.
OKAN BURUK VE ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ
Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, perşembe günü İtalya'ya gittiler. Transfer görüşmeleri de burada yapılacak. Napoli kulübü yetkilileriyle de Osimhen konusunda görüşmeler yapılacak.
TARAFTAR ÇOK SEVİYOR
Geçen sezon İtalya Serie A kulübü Napoli'de forma giyen Victor Osimhen, sergilediği performansla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Nijeryalı santrfor, kısa sürede Galatasaraylı taraftarlar ile arasında büyük bir sevgi bağı inşa etti.
AL HİLAL TEKLİFİNİ ARTIRDI
İtalyan Romano'nun haberine göre; Al Hilal, Victor Osimhen için ısrarını sürdürüyor. Suudi Arabistan ekibi, Napoli'ye 70 milyon euronun üzerinde bir teklif sundu ve Osimhen'e daha yüksek bir maaş teklif etti.