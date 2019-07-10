Suud prensesi evlilik teklifi etmiş! Saruhan Hünel Kanal D ekranlarında açıkladı

Burak Özçivit'e gönderme: Hünel, Burak Özçivit'e hitaben, "Biz Orta Doğu'daki kadınlardan yemek tekliflerini çok önceden aldık." diyerek, "Bize daha üst kademeden geldi. Yüksek paralar teklif ettiler ama ben o zamanlar kabul etmedim." şeklinde konuştu.