Suud prensesi evlilik teklifi etmiş! Saruhan Hünel Kanal D ekranlarında açıkladı
Son olarak Fox TV'de yayınlanan Karagül dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Saruhan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.
Aynalı Tahir, Yılan Hikayesi ve Kaybolan Yıllar dizilerinde beğenilen, Serçe dizisi ile de adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Saruhan Hünel, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Türk dizilerinin Orta Doğu'da yayınlanmasının ardından orada da geniş hayran kitlesi kazanan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her biriyle ayrı ayrı fotoğraf çektiren Hünel, Orta Doğu'nun Türkler için önemli bir pazar haline gelmesiyle ilgili de konuştu.
Burak Özçivit'e gönderme: Hünel, Burak Özçivit'e hitaben, "Biz Orta Doğu'daki kadınlardan yemek tekliflerini çok önceden aldık." diyerek, "Bize daha üst kademeden geldi. Yüksek paralar teklif ettiler ama ben o zamanlar kabul etmedim." şeklinde konuştu.