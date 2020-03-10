Suud Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın taht yolunda rakiplerini tasfiye çabası
Suudi Arabistan’ın genç Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 'krallığa giden yolda' hanedanlık çatısı altında kendisine tehdit gördüğü isimleri tutuklatarak, 'cüretkâr' adımlara imza atıyor.
Arabistan Yarımadası’nın gerek coğrafi gerek nüfus olarak en büyük ülkesi Suudi Arabistan, 2015 yılında Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un başa geçmesi, oğlu Muhammed bin Selman'ın da daha sonra veliaht prensliğe yükselmesiyle keskin ve ölçüsüz politika hamleleriyle öne çıktı.
Wall Street Journal ve Washington Post gazeteleri, 6 Mart'ta Veliaht Prens Bin Selman'ın, Kral Selman'ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tuttuğu eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif’in de aralarında bulunduğu Kraliyet ailesi içinde kendisine rakip olabilecek çok sayıdaki ismi tutuklattığını aktardı.
Middle East Eye haber portalı ise Prens Ahmed'in tutuklanmasının ardından Kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ''darbe girişiminde'' bulunduğu suçlamasıyla tutuklandığını iddia etti.
Tutuklamalar ülkede şok etkisi yarattı
Kraliyet Divanı'na yakın kaynakların basına aktardığı bilgilere göre, veliaht prenslikten alındıktan sonra 2017 yılından beri ev hapsinde tutulan Bin Nayif'in tutuklanmasına anlam verilemedi, dolayısıyla son operasyon ülkede şok etkisi yarattı.
Tutuklamaların üzerinden 5 gün geçmesine rağmen konuyla ilgili Kraliyet Divanı veya resmi makamlardan ne bir yalanlama ne de herhangi bir açıklama geldi.
Bölge basınındaki haberlere göre, Bin Selman, yakın zamanda tahta geçmeye hazırlandığı için bu adımları attı.
Genç Veliaht Prens Bin Selman’ın, babasından sonra boşalacak tahtı, hanedan içinde sevilen 78 yaşındaki amcası Prens Ahmed veya kuzeni Bin Nayif'e kaptırma korkusu sıkça zikredildi.
Bu nedenle de Bin Selman'ın, farklı dönemlerde İçişleri Bakanlığı görevini üstlenmiş iki önde gelen isim, Prens Ahmed ve Bin Nayif'i darbe girişiminde bulundukları suçlamasıyla tutuklattığı öne sürüldü.
Uluslararası basın ayrıca, Prens Ahmed'in, Suudi Arabistan yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler çerçevesinde umre ve hac ziyaretini durdurma ve Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'yi kapatma yönündeki uygulamalarına tepki gösterdiğine işaret etti.
Prens Ahmed, Bin Selman'a biat etmemişti
Kurucu Kral Abdulaziz Al Suud'un hayatta kalan oğullarının en küçüğü Prens Ahmed, Suud Hanedanlığındaki sıralamaya göre kendisine düşen "veliahtlık" makamından mahrum bırakıldı.
Bin Selman'a muhalif isimler arasında yer alan Prens Ahmed, Kraliyet içinde bir anda yükselen yeğeni Muhammed bin Selman'a biat etmemesiyle tanınıyor.