Suud Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın taht yolunda rakiplerini tasfiye çabası

Arabistan Yarımadası’nın gerek coğrafi gerek nüfus olarak en büyük ülkesi Suudi Arabistan, 2015 yılında Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un başa geçmesi, oğlu Muhammed bin Selman'ın da daha sonra veliaht prensliğe yükselmesiyle keskin ve ölçüsüz politika hamleleriyle öne çıktı.

Wall Street Journal ve Washington Post gazeteleri, 6 Mart'ta Veliaht Prens Bin Selman'ın, Kral Selman'ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tuttuğu eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif’in de aralarında bulunduğu Kraliyet ailesi içinde kendisine rakip olabilecek çok sayıdaki ismi tutuklattığını aktardı.

Middle East Eye haber portalı ise Prens Ahmed'in tutuklanmasının ardından Kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ''darbe girişiminde'' bulunduğu suçlamasıyla tutuklandığını iddia etti.