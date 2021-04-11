Sütyensiz pozlarını 'bahar gelsin artık' notuyla paylaştı! Alev Alev yıldızı Hazar Ergüçlü nefes kesti
Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde başrolleri Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ile paylaşan Hazar Ergüçlü'nün iç çamaşırsız pozları olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde Onur Ünlü ile arasında 18 yaş farkı bulunan Hazar Ergüçlü, aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım herkesi güldürmüştü. 3 yıldır aşk yaşadığı Ünlü'yü ifşa eden bir paylaşım yapan Ergüçlü sosyal medyada olay olmuştu.
Ergüçlü, Ünlü'nün Instagram'dan sırayla sevgilisinin fotoğraflarını beğenmesini "Arkadaşlar galiba bana yürüyor" diyerek paylaşmıştı.
15 Kasım'da ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü başarılı oyunculuğuyla seyircinin takdirini toplamıştı.
Dizi çekimleri için İstanbul'da bulunan Ergüçlü, ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a gitmişti.