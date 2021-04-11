Sütyensiz pozlarını 'bahar gelsin artık' notuyla paylaştı! Alev Alev yıldızı Hazar Ergüçlü nefes kesti

Geçtiğimiz günlerde Onur Ünlü ile arasında 18 yaş farkı bulunan Hazar Ergüçlü, aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım herkesi güldürmüştü. 3 yıldır aşk yaşadığı Ünlü'yü ifşa eden bir paylaşım yapan Ergüçlü sosyal medyada olay olmuştu.