Sütyenli pozuna gelen yorumu cevaplayan İrem Derici dumur etti! O bedene bu kadar meme...
Şarkıcı Cem Belevi tarafından ihanete uğrayan ve aşk acısını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan, şarkılarıyla, dobra tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı İrem Derici'nin son paylaşımı olay oldu! Derici'nin fotoğrafını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir takipçisinin "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" yazdığı yoruma İrem Derici "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekti...
Şarkılarıyla, sesiyle adını geniş kitlelere duyuran, dobra tavırlarıyla hafızalara kazınan şarkıcı İrem Derici aşk hayatıyla, yaptığı paylaşımlarla, söyledikleriyle akıllarda kalmaya devam ediyor! Geçtiğimiz ay sahnede dekoltesiyle ilgili konuşan Derici göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" demişti. Derici son yaptığı paylaşımıyla da olay olurken, fotoğrafını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir takipçisinin "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" yazdığı yoruma İrem Derici "Parayla" yanıtını vererek dumur etti.
Ünlü şarkıcıdan bomba cevap geldi
Cem Belevi tarafından aldatılan ve aşk acısını sosyal medyada yaşayan İrem Derici sütyeniyle verdiği pozu paylaştı. İrem Derici'nin verdiği poz sosyal medyayı salladı. Bir takipçisi Derici'nin memelerine dair yorum yapınca ünlü şarkıcı bu yoruma yanıt verdi.
Paylaşımlarıyla gündeme geliyor
Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Son paylaşımı olay oldu
Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.