Sütyenli pozuna gelen yorumu cevaplayan İrem Derici dumur etti! O bedene bu kadar meme...

Şarkılarıyla, sesiyle adını geniş kitlelere duyuran, dobra tavırlarıyla hafızalara kazınan şarkıcı İrem Derici aşk hayatıyla, yaptığı paylaşımlarla, söyledikleriyle akıllarda kalmaya devam ediyor! Geçtiğimiz ay sahnede dekoltesiyle ilgili konuşan Derici göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" demişti. Derici son yaptığı paylaşımıyla da olay olurken, fotoğrafını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir takipçisinin "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" yazdığı yoruma İrem Derici "Parayla" yanıtını vererek dumur etti.