Sütyenleriyle klip çeken Aynur Aydın'dan Cem Yılmaz bombası! İtiraf etti

Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Aynur Aydın, Milliyet'in haberine göre, "Hangi ünlüyle karantinada kalmak isterdiniz" sorusu sorulunca Serenay Sarıkaya'ya mesaj verip Cem Yılmaz'ın ismini şu sözlerle verdi: