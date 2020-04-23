Sütyenleriyle klip çeken Aynur Aydın'dan Cem Yılmaz bombası! İtiraf etti
Son günlerde sürekli olarak iç çamaşırlarını diline dolayan şarkıcı Aynur Aydın, karantina günlerinde Cem Yılmaz bombasını patlattı Serenay Sarıkaya kusura bakmasın diye de mesajını verdi.
Sosyal medya hesabı Twitter'da sütyenleri üzerine yaptığı paylaşımlarla başlayıp son olarak yine sütyenleriyle klip çekmesiyle herkesi hayrete düşüren Aynur Aydın, sokağa çıkma yasağının öncesinde market alışverişine çıktı.
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Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Aynur Aydın, Milliyet'in haberine göre, "Hangi ünlüyle karantinada kalmak isterdiniz" sorusu sorulunca Serenay Sarıkaya'ya mesaj verip Cem Yılmaz'ın ismini şu sözlerle verdi:
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"Cem Yılmaz'la olmak isterdim. Serenay (Sarıkaya) kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var. Yılmaz abi (Erdoğan) de olur."
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Geçtiğimiz günlerde "Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar" çıkışıyla gündeme gelen Aynur Aydın, bu konu hakkında da konuşarak"Bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor" dedi.
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