'Sütyenle dışarı fırlamışsın' sözlerini Ceren Hindistan 'Edepsiz namussuz' diyerek tiye aldı

Dini nikahlı olduğu eski sevgilisi Ümit Aslan tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Ceren Hindistan, açıklamalarıyla geçtiğimiz günlerde çok konuşuldu. Şiddet iddialarının ardından ise hayatına kaldığı yerden devam eden Hindistan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.