'Sütyenle dışarı fırlamışsın' sözlerini Ceren Hindistan 'Edepsiz namussuz' diyerek tiye aldı
Ceren Hindistan, "Sütyenle dışarı fırlamışsın" diyerek kıyafetini eleştiren takipçisini ifşa etti. Üstüne bir de dalga geçti.
Dini nikahlı olduğu eski sevgilisi Ümit Aslan tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Ceren Hindistan, açıklamalarıyla geçtiğimiz günlerde çok konuşuldu. Şiddet iddialarının ardından ise hayatına kaldığı yerden devam eden Hindistan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ceren Hindistan, yine kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi. Spor yaptığı kıyafetle arkadaşıyla buluşan Hindistan, takipçilerinin eleştirilerinden kurtulamadı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anı paylaşan Hindistan, arkadaşıyla bir mekanda otururken çektiği videoyu "Gezme olunca üstümdekilerle fırlarım" notuyla yayınladı.
Oyuncu, paylaşımın ardından bir takipçisinin "Sütyenle fırlamışsın dışarı keşke giyinseydin" mesajını ifşa etti.