Suskunluğunu koruyordu! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar açı ağzını yumdu gözünü...
Özcan Deniz'in önce kardeşleri sonra annesi ile yaşadığı polemikler dün magazin gündemini sallamıştı. 22 yıllık ortaklık ve 40 yıllık çaba konuşulmuş Özcan Deniz ailesini menfaatçilik ile suçlamıştı. Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar bitmek bilmiyor. Deniz, dün gece ailesiyle yaşadıklarını "40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım" diyerek anlatmıştı. Bu sefer de şarkıcının eşi Samar Dadgar konuşmaya karar verdi.
53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar yayınlayan şarkıcı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. Şubatta da kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmış, anjiyo olmuştu.
Özcan Deniz geçenlerde de abisi Ercan Deniz hakkında "Evime gelerek beni ve ailemi ölümle tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ercan Deniz ise kardeşinin "Sosyal medya ve basın yoluyla bana psikolojik şiddet uyguladığını" öne sürmüştü.
Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasaklamıştı.
GİDEREK KİNLENDİ
Anne Kadriye Deniz de başından bu yana Ercan Deniz'in yanında oldu ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a olan kini gün geçtikçe daha çok arttı.
Özcan Deniz son olarak sosyal medya hesabından ailesinin, en çok da annesinin kendisinden çaldığı 40 yıl için 40 adet paylaşım yaptı, ağır cümleler kurdu.
"KARNIMA DAKİKALARCA TEKME ATTI"
Sonrasında da Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar açıklama yaptı, ilk kez kaynanasından gördüğü şiddeti, detaylarıyla anlattı.