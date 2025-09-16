Survivor'un yıldızı evleniyor! Ayşe Yüksel evlilik teklifini paylaştı

Survivor yarışmacısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel'den müjdeli haber geldi. Verdiği kilolarla gündem olan Ayşe, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Şampiyon olamasa da Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel olmuştu. Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.