Survivor'un yıldızı evleniyor! Ayşe Yüksel evlilik teklifini paylaştı

Ayşe Yüksel, katıldığı Survivor yarışmasında gösterdiği performansla çok konuşulan yarışmacılar arasında yer alıyordu. Yarışmadan sonra verdiği kilolarla gündem olan Yüksel, sevgilisinden aldığı evlilik teklifi görüntülerini sevenleriyle paylaştı.

Survivor yarışmacısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel'den müjdeli haber geldi. Verdiği kilolarla gündem olan Ayşe, evlilik yolunda ilk adımı attı. 

Şampiyon olamasa da Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel olmuştu. Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

BİR HAFTADA 2,5 KİLO VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde diyet yaptığı açıklayan ünlü isim, bir haftada 2,5 kilo verdiğini belirtmişti.

MALDİVLER'DE EVLİLİK TEKLİFİ

 Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını belirten Ayşe Yüksel, 'Evet dedim' paylaşımında bulundu. Yüksel, evlilik teklifini Maldivler'de aldı.

