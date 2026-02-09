Survivor'un eski yarışmacısı Serenay Aktaş sonunda patladı! ''Hem yerli hem yabancı erkeklerle...''

Aktaş, bir programda da ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Son sevgilim İtalyandı, ondan önce Portekizli, Alman vardı. Biri reklamlarda oynayan çikolata erkeklerdendi. Onlardan sonra yerli erkeklere bakınca, dış görünüş olarak, yabancılara göre 'daha düşüktü' diyeyim," şeklinde konuşan Aktaş, yerli erkeklerin dış görünüşünü eleştirmesiyle sosyal medyada tartışma yarattı.