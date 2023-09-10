Survivor'ın yeni sezon kadrosu tamamlanıyor! Acun Ilıcalı ilk 5 yarışmacıyı açıkladı
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star 2024'te yeni kadrosu ile izleyenleri heyecanlandırıyor. Yarışmanın yarışmacılarını sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı yeni yarışmacıyı bekleyenlerle paylaştı.
TV8 ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Ceylan'ın yaptığı Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor her sezonunda yarışmacıları ve olaylı bölümleri ile gündemlerden düşmüyor.
Olaylı 2022 sezonundan sonra 2023 sezonunun kazananı seyircilerden aldığı destek mesajları ve başarılı performansıyla Nefise Karatay olmuştu.
Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın merakla beklenen yarışmacı kadrosunu gün gün sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor.
İnstagram hesabından ilk dört yarışmacıyı duyuran Ilıcalı paylaşımında Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacağını söyledi.