Survivor'ın şampiyonluk yorumları bitmiyor. Survivor Nagihan'dan "Kediye aslanı boğdurdular" yorumu
Acun Medya'nın yapımcısı olduğu Survivor All Star yarışma programında sular durulmuyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması tartışmaları devam ediyor. Survivor Nagihan'ın Nisa'nın şampiyonluğu için dedikleri ise olay oldu. Nagihan yarışmada haksızlık yaptıklarını ve bir daha katılamayacağını hayranlarıyla paylaştı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu sevilen program Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu tartışma yaratmaya devam ediyor.
All Star formatıyla ekranlarda olan Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi. Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bıraktı. Nisa'nın şampiyonluğu, Nagihan Karadere'yi adeta çileden çıkardı.
All Star 2022'yi altıncı tamamlayan Survivor Nagihan, geçtiğimiz günlerde 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:
Bu hırsla bu azimle, bu başarı ile üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor."
"Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp, aç kalmamız ve sağlığımızı kaybetmemiz de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun. Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum; ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!"