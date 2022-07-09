Survivor'ın şampiyonluk yorumları bitmiyor. Survivor Nagihan'dan "Kediye aslanı boğdurdular" yorumu

All Star 2022'yi altıncı tamamlayan Survivor Nagihan, geçtiğimiz günlerde 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bu hırsla bu azimle, bu başarı ile üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor."