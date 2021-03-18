Survivor'ın favori ismi Poyraz için Yunus Emre bakın ne söyledi elenince anlattı
Survivor'dan elenen güreşçi Yunus Emre, final adaylarını açıklayıp Poyraz hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.
Survivor Türkiye 2021 tüm heyecanıyla TV8 ekranlarında devam ederken adaya son veda eden isim Yunus Emre Karabacak oldu. Elendikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Emre, babasının resmini gördükten sonra zorlanmaya başladığını, ayağının yanmasıyla ise çöküşe geçtiğini itiraf etti.
İşte Yunus Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Babamın resmini gördüğümde gerçekten çok zorlandım. Ondan sonra da kendime gelemedim, performansımda sıkıntı olmaya başladı. O an hep canlanıyordu.''
''Bana iyi geldiğini düşündüm ama gerçekten beni çok zorladı. Ada şartlarında hep zorlanıyordum, geçmişe gidiyordum geri geliyordum. Buraya neden geldiğim belli zaten. Babamın çok sevdiği bir platformdu. Resmini gördüğüm an çok kötü oldu, kaostan çıkamadım"
"İsmail Balaban ile güç kıyaslaması yapıyorduk. Bizim takım ünlülerin erkeklerinden güçlüydük. Benim çok iyi olduğum parkurlar vardı. İnşallah takımda bir şeyler değişmez. Benim gitmem kötü senaryoyu devam ettirebilir."