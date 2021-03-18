Survivor'ın favori ismi Poyraz için Yunus Emre bakın ne söyledi elenince anlattı

''Bana iyi geldiğini düşündüm ama gerçekten beni çok zorladı. Ada şartlarında hep zorlanıyordum, geçmişe gidiyordum geri geliyordum. Buraya neden geldiğim belli zaten. Babamın çok sevdiği bir platformdu. Resmini gördüğüm an çok kötü oldu, kaostan çıkamadım"