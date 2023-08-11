Survivor eski yarışmacısına komşusundan şok tehdit: Bir gece ansızın seni öldüreceğim
Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, ressam komşusu Banu Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu. Öztürk'ün Ceran'ı öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.
Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'da 2011 yılında yarışan fenomen Didem Ceran yarışma ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Yarışmanın ilk turunda elenen Ceran, daha sonraları da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve Tamer Karadağlı ile yaşadığı ilişki ile magazin gündemlerinden adını düşürmemişti.
İstanbul Şişli'de bir sitede yaşayan ünlü isimin şimdilerde başı komşusu ile dertte. Didem Ceran komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
İddiaya göre Didem Ceran, son 4 yıldır Türkiye’nin ilk mandala eğitmeni ve resim sanatçısı Banu Öztürk ve çocukları tarafından sürekli tacize maruz kalıyordu. Banu Öztürk’ün çocukları Didem Ceran’ın camının önüne gelip su sıkıyor, kapısının önüne dışkılarını bırakıyordu.